Dinero de las FARC no servirá para hacer lavado de activos: ministro de Justicia

“No se puede dar esa interpretación” dijo Enrique Gil sobre las declaraciones del fiscal general en entrevista con Noticias Caracol. Guerrilla también responde.

Néstor Humberto Martínez llamó la atención sobre el decreto 093, expedido el 29 de mayo por el gobierno, y dijo que este abría la posibilidad de que los recursos que entreguen las FARC terminen de nuevo en manos de la guerrilla.

Plata de FARC para reparar víctimas podría terminar financiando sus... Tras las declaraciones del fiscal general, el ministro de Justicia, Enrique Gil, dijo que “las víctimas son lo primordial. El dinero no va a servir en ningún momento (…) para hacer un lavado de activos, porque el inventario de bienes lo recibe el Gobierno y el Gobierno va a decir cómo. No se puede dar esa interpretación".

El ministro para el Posconflicto también le respondió al fiscal. Aseguró que nada ha frenado la acción penal. "nada en el acuerdo, nada, impide que se ejerza las acciones de extinción de dominio, testaferrato, enriquecimiento ilícito, nada”.

Rafael Pardo agregó que “si el fiscal no ha hecho ninguna acción de esas no es por el acuerdo de paz, no es por ese decreto. La ha podido hacer el año pasado".

El fiscal Martínez reiteró que el acuerdo de paz no limpió los recursos de las FARC y por eso deben seguir el proceso de extinción de dominio.

El fiscal busca “el fracaso del proceso de paz”: FARC

A través de su cuenta en twitter, Iván Márquez, jefe negociador, arremetió contra Néstor Humberto Martínez.



Por su parte, Andrés París, integrante de las FARC, el fiscal está incurriendo en una indebida intromisión.

“Puede meter cizaña para torpedear el proceso de paz, pero este punto ni hemos pedido retirarlo y tenemos la disposición de avanzar”, declaró.

Aseguraron que los bienes se entregarán a las víctimas conforme a lo acordado.