Dios perdone a la persona que hizo semejante crimen: madre de niños del Caquetá

Victoria de Vanegas, madre de los cuatro pequeños asesinados a sangre fría en zona rural de Florencia, Caquetá, rompió su silencio. Lo hizo con el periodista Carlos Barragán de Noticias Caracol. Aseguró que pese a que desde hace tres años se denunciaron las amenazas en contra de su familia, las autoridades no hicieron nada para protegerlos.

La afligida mujer dijo no entender el brutal ataque del que fueron víctimas sus hijos. “Yo no tengo deudas pendientes con nadie, mi marido tampoco, mis hijos tampoco. ¿Cuál fue la venganza?, yo no pido venganza. Lo único que hemos sido es personas trabajadoras, honradas y humildes. Lo único que pido que consigan la persona que fue”, indicó la señora de Vanegas.

En medio de su dolor, Victoria reclamó las razones o los motivos de él o los asesinos.

También cuestionó el papel de la Fiscalía y la procuraduría en su caso. “Cuando yo necesite nadie me amparé porque este caso hace más de tres años lo tengo. Me da rabia, me da valor, me da repudio", declaró.

En círculos judiciales trascendió que varios abogados de renombre están tratando de representar a los Vanegas, por cuenta de las omisiones que se pudieron dar.