Directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre, llamadas a interrogatorio

Las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre de Tenjo fueron llamados a un interrogatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, el ente investigador reasignó a los agentes del CTI que revisan el caso de la muerte del joven estudiante Sergio David Urrego Reyes, quien se suicidó el pasado 4 de agosto.

Según algunas cartas dejadas por el fallecido, la aparente discriminación a su orientación sexual ejercida por el plante en el que cursaba último año de bachillerato, habrían sido los detonantes de la fatal decisión.

“Estamos investigando si se da o no la norma que sanciona actos discriminatorios, si se estructura o no por parte de las directivas del colegio la norma de inducción al suicidio y vamos a determinar si se da o no la norma de constreñimiento ilegal”, declaró el fiscal general de la Nación, Eduardo

Montealegre.

“Estas personas se citaron a interrogatorio para que expliquen el contexto y las circunstancias anteriores y posteriores al suicidio del joven”, agregó el funcionario.

La Fiscalía ordenó además, inspecciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca y al Colegio, según informó en un comunicado.

“Los colegios no pueden invadir la privacidad de los estudiantes pues hay un derecho fundamental: el libre desarrollo de la personalidad. Los directivos no pueden interferir en ámbitos absolutamente privados de un estudiante”, declaró Montealegre.

La Fiscalía adicionalmente activó la línea celular 3506011064 para recibir información del caso de Sergio David Urrego Reyes, garantizando la reserva de la identidad de la fuente.