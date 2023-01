Directivos de Ticket Shop serán imputados por reventa de boletas en partidos de Selección Colombia

El precio de algunas para el encuentro con Brasil aumentó hasta un 333%, con lo que la empresa obtuvo ganancias de más de 576 millones de pesos.

César Ronaldo Carreño Castañeda, representante legal de Ticket Shop, e Iván Darío Arce Gutiérrez, gerente financiero de la misma empresa, serán imputados por agiotaje (especulación para modificar los precios de los productos), concierto para delinquir y ofrecimiento engañoso de productos y servicios.

Según la Fiscalía, la compañía afirmó que había puesto a la venta seis mil boletas en su página web para el partido entre Colombia vs. Brasil de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, disputado el 5 de septiembre de 2017.

Sin embargo, evidencia física y testimonial demostraría que 3.353 entradas habrían sido revendidas entre el 15 y el 24 de mayo de 2017, para las siguientes ubicaciones:

952 boletas de la localidad occidental (costaban $350.000 y comercializaron entre $380.000 y $800.000. El aumento fue de 229%).

779 boletas de la localidad oriental (su precio no superaba los $200.000, pero fue vendida en $400.000, lo que indica un incremento de 200%).

622 boletas de las localidades norte y sur (su valor para el público era de $60.000, fue vendida entre $170.000 y $200.000, es decir que aumentó en 333% su costo).

De esta forma, Ticket Shop recaudó $1.154’980.007, cuando en realidad el costo de la boletería era de $578’970.000. Es decir que por la reventa habría obtenido una ganancia de $576’010.007.

Los directivos de la empresa serán imputados por los tres delitos el 22 de febrero.

El fiscal también citó a interrogatorio a Elías José Yamhure Daccaret y Rodrigo de Jesús Rendón Cano, representante legal y socio de Tuticket.ya S.A.S, que suscribió un contrato de cuentas en participación con Ticket Shop relacionado con la venta de boletería para los partidos de la selección Colombia.

