Director de la Policía sobre masacre de uniformados en Neiva: “Manejamos unas dos o tres hipótesis”

En entrevista con Noticias Caracol, el general Henry Sanabria, director de la Policía de Colombia, dio detalles de cómo avanza la investigación por la emboscada en zona rural del municipio de Neiva , que dejó siete uniformados muertos.

“Tenemos bastantes datos recolectados a partir del trabajo de la Fiscalía General de la Nación en conjunto con unidades de la Policía Nacional y el CTI. Estas investigaciones van por buen camino, tenemos ya algunos nombres de personas que, al parecer, podrían hacer parte de la organización criminal que perpetró este ataque. Estamos pendientes de los avances que la Fiscalía General determine”, explicó.

El presidente Gustavo Petro apuntó hacia las disidencias de las FARC como responsables. La comunidad ha dicho que hace años no se registraban hechos como este.

“En esta parte del país, hace muchos meses, no se tenía conocimiento de una acción por parte de grupos armados ilegales. Tradicionalmente en este corredor que comunica a Cauca, Tolima y Huila delinque la columna Dagoberto Ramos que mantiene una presencia en disidencia de unos hombres armados, pero sobre todo en Cauca. En esta parte del país no teníamos información. La Policía Nacional junto con las Fuerzas Militares iban a realizar unas capturas de personas que integraban algunas comisiones de esta estructura criminal, pero meses atrás no teníamos una situación con ellos”, agregó.

El general aseguró que hasta el momento hay al menos dos hipótesis de por qué esa patrulla fue blanco del atentado.

“Manejamos unas dos o tres hipótesis que con la Fiscalía General de la Nación se tiene por supuesto el cuidado para no dañar la investigación. Lo que sí tenemos claro es que fue una acción criminal que fue planeada hace unos días, pero materializada en menos de 24 horas”, señaló.

Finalmente, se refirió a la orden del presidente de no enviar más auxiliares a las zonas de conflicto.

“Con la orden del señor presidente, vamos a mirar cuántos auxiliares saldrían de estos lugares donde se presentaría mayor riesgo para ellos, principalmente, en departamentos donde por la presencia de las FARC en otros momentos, ellos están haciendo presencia. Más o menos son unos 2.000 auxiliares que tendríamos que revisar frente a esta orden presidencial”, subrayó.