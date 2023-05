Director de la UNP se despachó contra el fiscal Barbosa: “Me preocupa que esa sea la actitud”

Ante la comisión de ordenamiento territorial del Senado de la República, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección , UNP, hizo denuncias sobre la situación de esa entidad. El funcionario habló del presunto uso irregular de esquemas de seguridad y vehículos.

Por un lado, el director de la UNP habló sobre la investigación que se adelanta por la presunta participación de escoltas adscritos a la entidad en actos de sicariato y robo.

También hizo referencia a las pesquisas que se llevan a cabo en el caso de un parlamentario. Aunque el director de la UNP no dio nombres, Noticias Caracol conoció que se trata de Juan Loreto Gómez, congresista del Partido Conservador.

Al parecer, en el interior de la camioneta que se le asignó a este representante a la Cámara se encontró munición. La Procuraduría también le puso la lupa a este tema.

“Se conoce que otros han participado en atracos, diferentes tipos de actividades. Y también lo que conocemos sobre vehículos que son utilizados para transportar armas, pertrechos, combatientes, narcóticos y que han sido utilizados en muchas cosas”, aseguró.

Augusto Rodríguez, además, cuestionó la gestión de Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, quien calificó como intento de hurto el hecho en el director de la UNP y su hija sufrieron un presunto atentado, inicialmente denunciado así por el mismo presidente Gustavo Petro.

Rodríguez indicó que Francisco Barbosa desconoce evidencia material probatoria sobre seguimientos y los integrantes de una presunta banda que, según él, está detrás de los hechos.

“Me preocupa que esa sea la actitud y que no vayamos al fondo de las cosas. Hay información de la banda que probablemente participó en eso. La tenemos nosotros, ya se la dimos a la Policía, hay información de, probablemente, una oficina de cobro en la localidad de Kennedy y que está relacionada con eso. Yo creo que (la Fiscalía) sí se quedó corta. Yo considero que todavía se debe estar investigando. No sé si lo está haciendo aún”, recalcó el director de la UNP.

Augusto Rodríguez reconoce las fallas que existen en el interior de la Unidad Nacional de Protección y afirma que está trabajando para su reorganización, modernización y para superar el bache de los vehículos.

Además, indicó que está trabajando para que la flota de camionetas sea propia y que el arrendamiento se haga de manera directa con las grandes empresas y no con los carteles que, según él, manejan ese negocio.