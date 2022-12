Director de Medicina Legal en Atlántico se salvó de morir varias veces

Noticias Caracol conoció los testimonios de los capturados por el homicidio del director de Medicina Legal en el Atlántico, caso en el que la viuda de la víctima resultó señalada por los delincuentes.

Jesús Antonio Gutiérrez, uno de los señalados sicarios declaró: “cuando yo ingreso yo tengo al señor muerto en la sala, Ñeco lo amarra, yo subo con la esposa del muerto, ingresamos a donde la muchacha del servicio despertándola, baja la señora y ñeco controla la situación. Abajo la señora me lleva hacia el clóset, sacándome un bolso, manifestándome que ahí está todo el dinero, efectivamente había unas pacas de solos billetes de dos mil pesos, que en totalidad sumaban novecientos mil pesos, bajamos al primer piso, ñeco sube del segundo piso y ahí fue donde sucedió el suceso, el homicidio, que ocurrió arriba y yo estaba abajo, y escuche tres disparos”.

Para no levantar sospecha, aseguró el procesado, hicieron que el homicidio pareciera un simple atraco.

“Nos íbamos llevando dos portátiles, seis celulares de alta gama y cinco reloj, y el muerto nos manifiestó que uno de los portátil y celulares pertenecen [sic] a la Fiscalía, que posee un sistema de GPS, que podríamos ser ubicados en cuestión de minutos, dejamos el portátil y los dos celulares y procedimos a llevarnos, cuatro celulares, un portátil, cinco relojes, y los anillos del matrimonio del muerto”, agregó Gutiérrez.

Johan Beltrán, conductor del occiso y supuesto amante de la viuda aseguró que Dayana Jassir fue quien determinó el homicidio: “La idea de matar a Eduardo nació de Dayana, ella dijo que no quería seguir con él, que no quería estar más con él, y me dijo que buscara la forma de matarlo. Dayana me dio el número de una persona y esa persona me dio el número de Chucho (Jesús Antonio Gutiérrez)”.

La Fiscalía también tiene las simcard de los teléfonos a través de los cuales se efectuaron las comunicaciones que ayudaron a consumar el crimen, así como mensajes de texto que le enviaba Dayana a su conductor en los que le expresaba el inmenso amor que le tenía y lo que sería capaz de hacer por él. Estas pruebas confirmarían la relación de la viuda con el crimen del director de Medicina Legal del Atlántico.