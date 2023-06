El director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, denunció que fue golpeado por un hombre que conducía en aparente estado de embriaguez en medio de controles durante la madrugada de este sábado, 17 de junio de 2023.



Bueno detalló que el conductor “ya había intentado decir que no le hicieran la prueba de alcoholemia y, al final cuando el vehículo fue inmovilizado, se me acercó, me tiró al piso e intentó agredirme con patadas”.

Al parecer, estas agresiones a los agentes se han vuelto más frecuentes debido a que, como explica el director de Tránsito de Bucaramanga, “las personas quieren evadir los puestos de control, intentan sobornos o escaparse y, ante la negativa de los funcionarios, se presentan este tipo de agresiones”.

En lo transcurrido de 2023, se ha reportado que 16 agentes de tránsito han sido agredidos. Algunos enfrentamientos han pasado de los puños al uso de armas cortopunzantes.

Luego de practicarle la prueba de alcoholemia al conductor que agredió al director de Tránsito de Bucaramanga, esta dio como resultado grado 3. Deberá pagar una multa que supera los 28 millones de pesos y la licencia le fue suspendida por más de 10 años.

El director de Tránsito de Bucaramanga asegura que con este tipo de controles buscan evitar accidentes que cobren la vida de la ciudadanía.



OTRO LAMENTABLE CASO

En otras noticias relacionadas con conductores que han manejado en aparente estado de embriaguez, en Palmira, Valle del Cauca, un sujeto atropelló a dos personas y escapó del lugar. Lamentablemente, uno de los afectados falleció.

Según las autoridades, el hecho ocurrió en la madrugada del 10 de mayo de 2023, justo cuando una moto estaba detenida a un costado de la vía que comunica a Palmira con Candelaria, a la altura del kilómetro 12.

El conductor de la motocicleta se encontraba esperando que su acompañante se subiera al vehículo, pero ambos fueron impactados por un carro particular.

Precisamente, el conductor de la moto resultó herido de gravedad y el acompañante falleció.

Tras protagonizar el siniestro, el ciudadano a bordo del carro particular emprendió la huida y kilómetros más adelante decidió abandonar el vehículo y seguir el escape a pie.

Según las autoridades, al interior del carro encontraron la documentación del conductor y otros datos importantes sobre la identidad del responsable.

“Hemos interpuesto la denuncia ante la Fiscalía para que este hecho no quede impune y se capture al responsable de este accidente. Invitamos a esta persona para que se presente de manera voluntaria y asuma la responsabilidad de los actos que ocurrieron”, aseguró Rodrigo Cepeda, alcalde (e) de Palmira.

Trascendió que la víctima es un hombre de 75 años y el conductor de la moto tiene 45. Este último se recupera en un centro médico de las heridas ocasionadas.