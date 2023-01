Directora de Parques Nacionales, citada a debate político por concesión del Tayrona

El 24 de enero será adjudicado un contrato para este y la isla Salamanca, por 23 años. Una licitación que ha generado denuncias de varios congresistas.

En las últimas semanas, la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, fue citada a dos debates de control político en el Congreso. ¿La razón?, el Estado del Parque Tayrona y la nueva concesión para administrar los servicios ecoturísticos de la reserva.

Parlamentarios como José Edilberto Caicedo no entiende por qué esta concesión se va a hacer por 23 años y no por 15 como se venía haciendo.

En respuesta a esos señalamientos, Miranda defendió la conservación del Tayrona, el modelo de negocio y los porcentajes de ganancia para el Estado y el nuevo operador ecoturístico. Según ella, de acuerdo con el modelo financiero proyectado en 23 años las utilidades del nuevo concesionario rondarán el 19 por ciento. Ese mismo 19 por ciento ingresará como utilidad a Parques Nacionales Naturales.

También defendió la labor del concesionario saliente, Aviatur.

Por último, en referencia a la vieja controversia sobre la posible construcción de megahoteles de siete estrellas en el corazón del Tayrona, la funcionaria reitera que eso no va:

“La construcción de esos hoteles implicaba la tala de bosque seco tropical y una serie de intervenciones que afectaban sustancialmente el ecosistema que estamos protegiendo”, dice.



Sobre la licitación que se adjudicará en enero de 2020, la directora de Parques Nacionales Naturales explica que hasta ahora 21 empresas han consultado los detalles del contrato y su plazo para presentar ofertas vence el próximo 16 de diciembre.

La nueva administración del Tayrona, patrimonio del Estado, hoy está bajo la lupa del congreso, de las 48 comunidades adyacentes al parque, de cuatro comunidades indígenas y de toda Colombia.