Disidencias de las FARC planeaban asesinar a Rodrigo Londoño con un rocket

La Fiscalía capturó a seis hombres que al parecer estarían detrás de varias acciones terroristas en el país contra la Embajada de Estados Unidos y el jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, además del mismo ente investigador.

Según las autoridades, un atentado con rocket preparaban las disidencias de las FARC contra la casa de Londoño, también conocido como ‘Timochenko’.

La Fiscalía determinó que Hernán Darío Velásquez, alias ‘el Paisa’, coordinaba un comando para llevar a cabo el crimen.

Un hombre conocido con el alias de ‘el Chavo’ era la pieza clave de la organización delincuencial, pues aprovechaba ser escolta del jefe del partido FARC para informarle al grupo encargado de asesinarlo sobre cada movimiento que hacía: los lugares por donde se desplaza, detalles sobre sus familiares y hasta la ubicación de su vivienda.

Con esa información, alias ‘el Paisa’ habría decidido lanzar un artefacto a la vivienda de Londoño.

“Ellos le iban a meter era un rocket a la casa de ese hp, que no quedara absolutamente nada. Ellos no se le iban meter ni con pistolas ni con fusiles, nada. Sí tenían allá también la mp5 y tenían r15 de asalto pa’ defensa de ellos. Ellos iban era a lo grande, que en la casa de ese hp no quedara era nada”, se escucha en uno de los audios interceptados.

En otra interceptación telefónica a alias ‘el Chavo’, explica el plan de cómo acabarían con el líder del partido FARC.

“O sea que la única oportunidad que hay es ahorita que están ahí, después de que se van no hay más oportunidad, mijo. Le toca es que se le meta de frente ahí, ya ahorita que llegue hoy acá. Me dijeron que yo no volvía más allá, entonces le toca que se defienda con lo que usted tiene ahí ¿oyó?”.

La Fiscalía y la Policía les venían haciendo seguimiento.

Javier García Trochez, director especializado contra las organizaciones criminales de la Fiscalía, informó: “Su esquema de seguridad fue infiltrado con Víctor Hugo Rojas Silva, alias ‘el Chavo’, un exintegrante de la columna móvil Teófilo Forero, quien como escolta obtuvo información privilegiada sobre los movimientos y viajes. Este hombre es uno de los judicializados”.

Labores de inteligencia les permitieron a las autoridades ubicar exactamente el lugar donde se escondían los seis hombres señalados de pertenecer a la red criminal liderada por ‘el Paisa’.

Además, pudieron establecer que no solo Rodrigo Londoño estaba bajo la mira de esta organización criminal.

“Le habría pedido a esta red ilegal atentar contra la Embajada de Estados Unidos en Colombia, sedes de la Fiscalía y el jefe del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”, aseguró García.

Los seis integrantes de esta estructura fueron presentados ante un juez de control de garantías en Bogotá y se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.