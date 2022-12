Dispara a animales, se jacta de su puntería y dice querer ir a los Olímpicos

Carlos Rocha, un hombre que aparece en varios videos disparando a especies silvestres, asegura que el rechazo que vive en redes sociales se debe a su negativa a pagar a un extorsionista.

“Me hurtaron el celular y como yo no patrociné la extorsión me subieron a las redes sociales”, asegura el joven originario de San Francisco, Cundinamarca.

Rocha asegura que por estos hechos fue llamado por la CAR hace tres años y que desde entonces no ha vuelto a disparar contra animales.

Lo que sí asegura es tener puntería y que aspira incluso representar a Colombia en una competencia de tiro al blanco.

“No niego que tengo buena puntería y yo soy deportista, y sí me gustaría representar en 4 años a Colombia en los Olímpicos”, asegura el cuestionado cazador.

Sin embargo, su actitud es reprochada por el director de la CAR, Néstor Franco, quien asegura que “este tipo de ejemplos no puede ser replicado, sino por el contrario repudiado. Estamos trasladando a la Fiscalía general de la Nación y a su competencia y le estamos insistiendo a toda la comunidad respecto a que la Corporación Autónoma jamás ha expedido autorizaciones para este tipo de actividades de cacería”.