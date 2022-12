“Distribución de los tarjetones está mal hecha”: Iván Duque tras líos en consultas interpartidistas

Frente a los problemas, Alejandro Órdóñez pidió que el cierre de la jornada electoral se haga 2 horas después de lo programado, es decir a las 6:00 p.m.

“Se hicieron 15 millones de tarjetones cuando lo lógico era que hubieran hecho la misma proporción que tenían los demás. Pero aun aceptando que hubieran impreso 15 millones de tarjetones, la distribución no es buena, no es clara. No puede ser que en los lugares donde haya mayor votación, en centros urbanos, se estén agotando. Ese plan de contingencia lo ha debido tener la Registraduría previsto con suficiente antelación y no acudir a este mecanismo hechizo de las fotocopias”, dijo Duque.

“Que se amplíe en dos horas la consulta, para que los colombianos que quierna votar en la Gran Consulta por Colombia, puedan votarlo a las 6:00 p.m., esa es la solicitud que vamos a elevar ante los inconvenientes que hemos tenido”, dijo por su parte Ordóñez.

Vea el minuto a minuto de la jornada electoral de este domingo 11 de marzo:

