Disturbios en la frontera con Venezuela dejaron un muerto y un herido a bala

Después de ocho horas de enfrentamientos se reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela tras confusos disturbios entre comerciantes informales y contrabandistas y la guardia del vecino país, que dejaron un muerto y un herido de bala.

"Se restableció el paso tanto de vehículos, como de peatones y todo ha vuelto a la normalidad", dijo a The Associated Press el secretario de gobierno del fronterizo estado Norte de Santander, Julio César Silva.

El enfrentamiento comenzó tras la muerte de colombiano Yesid Plata Angarita, de 31 años, quien según la versión oficial trataba de pasar la frontera con mercancía por un camino de tierra cuando se resistió a la guardia venezolana.

La muerte del contrabandista provocó protestas y enfrentamientos cerca de la ciudad de Cúcuta que dejaron cuatro manifestantes heridos y tres miembros de la guardia venezolana afectados por gases y piedras., dijo Silva.

En los disturbios previos se reportaron disparos de uno y otro lado de la frontera, unas 200 personas quemaron llantas y la policía venezolana lanzó gases lacrimógenos para disolver la protesta.

Silva explicó que "al parecer" el fallecido "llevaba algo de contrabando hacia Colombia cuando fue detectado por la Guardia venezolana". La persona que resultó herida fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad de Cúcuta, para recibir atención médica.

El coronel Jaime Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, detalló que según las primeras versiones "personas con prendas militares habían disparado contra este hombre, que al perecer estaba transportando alimentos" por un camino abierto en la maleza.

Señaló que "hasta el momento Medicina Legal no ha detallado la herida que presentó la víctima, se dice que se trata de un disparo con arma larga, tipo fusil". Versiones recogidas por los medios locales señalan que recibió un tiro en el cuello. Colombia movilizó hasta la zona a personal antidisturbios de la policía ante el temor a que se extendiera la violencia en la frontera.

Según el comandante, la protesta se registraron en el lado venezolano del puente Simón Bolívar, por lo que las autoridades colombianas no tuvieron que intervenir.

Las autoridades confirmaron que un equipo mixto formado por la fiscalía y la policía investigará los motivos de la muerte del colombiano que encendieron la mecha de los disturbios.