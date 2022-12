Disturbios en Santa Rosa, Bolívar, por asesinato de una niña de 14 años

La joven Sharon Dayana Mármol salió de su casa el pasado 7 de marzo al colegio, según sus familiares después de ese día no la volvieron a ver.

“Cuando llegó la hora de llegar a casa y no llegó mi esposa llamó al colegio y dijeron que no había ido. Comenzamos a buscarla”, aseguró Evelio Mármol, padre de la menor muerta.

Cuatro días después las autoridades encontraron en un terreno de Montado, Santa Rosa (sur de Bolívar), el cuerpo de la menor calcinado y con signos de violencia.

Por el crimen de Sharon Dayana capturaron a un hombre conocido con el alias de ‘Moringa’, quien será judicializado en las próximas horas.

La noticia causó dolor y conmoción en la comunidad que se fue en contra de la estación de Policía. Los disturbios dejaron un comerciante muerto, seis uniformados heridos y cuatro civiles heridos.

El municipio se encuentra militarizado. El gobernador de Bolivar, Dumek Turbay declaró toque de queda y tres días de luto.