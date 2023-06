Disturbios en Universidad de Antioquia: encapuchados robaron y quemaron moto de la Policía

Este jueves, 8 de junio de 2023, así como en las afueras de la Universidad Nacional en Bogotá , también se registraron disturbios en Medellín y Cali. En la Universidad de Antioquia encapuchados se robaron y quemaron una moto de la Policía.

Nuevamente encapuchados que bloquearon la calle Barranquilla, a las afueras de la Universidad de Antioquia, volvieron a quitarle a un policía su motocicleta de dotación, mientras impedían el paso de vehículos en la zona.

“Vean pues estas bellezas, hacen atravesar los buses en la UdeA y dicen que no, que esto no es un juego, que, si no atraviesan los buses, les tiran papas bombas por dentro”, manifestó un ciudadano que registró la escena.

Los dos hombres se pasearon por las calles y las instalaciones de la Universidad de Antioquia, bajo la mirada de decenas de personas y los propios policías que hacían presencia en el lugar. Incluso, otras personas que estaban en el sitio aplaudieron y respaldaron la acción. Minutos después, la motocicleta fue incinerada.

Publicidad

Según la Personería de Medellín, en el punto se encontraban varios menores de edad. Dos policías y un civil resultaron heridos.

El personero de Medellín, William Yeffer Vivas, aseveró que “todos los delitos que se comentan en el marco de la protesta pacífica deberán ser judicializados".

"Nosotros como Personería estaremos en el territorio”, anotó.

Publicidad

Por otro lado, en Cali, a la altura de la Universidad del Valle, en su sede Meléndez, los disturbios también fueron protagonistas.

Cerca de 25 encapuchados bloquearon y lanzaron artefactos explosivos contra agentes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antiguo Esmad).

La capital del país también fue testigo de los desmanes que se produjeron entre encapuchados y uniformados del UNDMO.

En medio de los disturbios, un policía del UNDMO, antiguo Esmad, cayó herido tras ser impactado por una papa bomba que habría sido lanzada desde la Universidad Nacional de Bogotá.

Publicidad

El hecho se produjo en la entrada de la calle 26 de la institución pública, donde la movilidad estuvo colapsada.

Los compañeros del uniformado corrieron para rodear al patrullero, identificado como John Freddys Rodríguez Sandoval, protegerlo y retirarlo para que pudiera ser atendido. Sufrió heridas en la cara y se encuentra en la UCI del Hospital de la Policía.