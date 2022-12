¿División en el Centro Democrático por apoyo a ley de orden público?

Desde el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional y el Centro Democrático fue destacado el acuerdo logrado para aprobar el proyecto encaminado a reforma la ley de Orden Público.

Fue el propio senador Álvaro Uribe Vélez quien anunció ante la plenaria del Senado que se había llegado a ese acuerdo porque se incluyó que las zonas donde se establecerán las FARC no pueden ser áreas urbanas.

Además, la plenaria de la corporación dejó una constancia con varios puntos que son una exhortación al Gobierno a la hora de decidir sobre la ubicación de la guerrilla para la desmovilización y el desarme.

Sin embargo, lo que pasó casi inadvertido del mismo acuerdo fue la decisión de un grupo de congresistas del Centro Democrático de mostrarse ‘rebeldes’ frente al acuerdo establecido con el Gobierno.

Aunque Uribe fue quien lideró el consenso para llegar a la aprobación de la reforma, cuatro de los legisladores uribistas del Senado se mostraron renuentes a votar favor del proyecto de ley.

No se trata de una disidencia dentro del partido uribista pero es claro que los senadores prefirieron anunciarle al expresidente su negativa con el acuerdo y no votaron el proyecto.

Los senadores opositores al acuerdo son Ernesto Macías, Susana Correa, Everth Bustamante y María del Rosario Guerra.

A raíz del acuerdo logrado, el presidente Juan Manuel Santos de nuevo volvió a mostrarse dispuesto a superar las diferencias políticas con el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez.