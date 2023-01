División en el Congreso frente a reforma tributaria anunciada por el Gobierno

El anuncio hecho por el ministro de Hacienda ha sido rechazado en su mayoría. Incluso hay partidos que han anunciado sus propios proyectos frente a este tema.

Alberto Carrasquilla anunció durante la plenaria de la ANDI que el gobierno presentaría un proyecto de reforma tributaria en el que se bajaría los impuestos a las empresas mientras que se aumentaría la base gravable, es decir más colombianos pagarían renta. La propuesta no ha sido tomada por buena manera, como lo demuestran una gran mayoría de congresistas.

“La fórmula completa que está planeando el doctor Carrasquilla fue la misma reforma tributaria del doctor Santos y del doctor Uribe. Esta es subirle los impuestos a los sectores populares y a la clase media para poder bajarlo a Super magnates del mundo”, comentó Jorge Robledo, senador del Polo Democrático.

A esta misma línea se unió el senador por el MAIS Feliciano Valencia: “esto contradice las declaraciones del presidente Iván Duque en campaña en las que iba a bajar los impuestos y mejorar los salarios”.

También el Partido Liberal, a través de Luis Fernando Velasco, mostró algunos reparos frente a la propuesta. “Es una propuesta que, en vez de activar, va a desactivar la economía. Creo que ese anuncio está llevando a que la bancada entienda que la posición que debe asumir el partido es declararse independiente”, aseguró el senador.

Por otro lado, Cambio Radical anunció que radicará su propio proyecto con más beneficios que el anunciado por el ejecutivo. “La reforma nuestra está encaminada únicamente a reducir la tarifa impositiva a las empresas, pero no estamos de acuerdo con aumentar la base para el IVA”, afirmó Temístocles Ortega, senador de Cambio Radical.

Lo únicos que han apoyado la iniciativa han sido los miembros de la bancada del gobierno. “Sin lugar a dudas hay que ampliar la base de las personas que tributan porque muchas de ellas hoy no lo están haciendo”, declaró el representante por Centro Democrático Óscar Villamizar.