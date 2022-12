División en gremio de taxistas: unos apoyan el paro y otros la negociación

Decenas de taxistas se reunieron a la media noche en la avenida Boyacá con Américas, occidente de Bogotá, y luego de una extensa conversación le dijeron no al paro.

Policía Nacional, por tierra y aire, monitoreó el recorrido de los conductores desde el punto inicial de concentración hasta el Coliseo El Campin.

Allí, pese a que algunos acordaron que desde este lunes prestarían un mejor servicio a los ciudadanos, otros se negaron a levantar el cese de actividades y le pidieron garantías al Gobierno.

Acuerdo

El domingo, el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con líderes de los taxistas para conjurar el paro programado para este lunes, pactando con ellos una mesa de trabajo con el fin de “debatir, analizar y proponer soluciones para combatir la ilegalidad e informalidad".

Por su parte, otros voceros del gremio insistieron en que sí habría cese de actividades, sin embargo, hasta el momento no se han presentado bloqueos ni fallas en el servicio.

“El único objetivo que tenemos los taxistas con Bogotá es prestar un excelente servicio, cambiar de actitud, que se acabe el para dónde va”, aseguró el conductor Hugo Ospina.

Usuarios convocan día sin taxi

Pese a que el paro del gremio de este transporte público fue conjurado después de la reunión, varios ciudadanos insisten en que no se puede seguir permitiendo el mal servicio, por eso convocaron el día sin taxi para este martes 17 de marzo.

"Que utilicemos otros medios de transporte. Podemos caminar, podemos tomar bicicleta, podemos compartir vehículo, podemos tomar bus, en fin hay mil opciones”, dice Omar Gamboa, promotor.

De esta manera, los usuarios rechazan que no fueran integrados a la mesa de trabajo entre Gobierno y conductores, y esperan ser escuchados.

Quejas

Para interponer una queja ante la Secretaría de Movilidad por el mal servicio de taxis en Bogotá es necesario tomar estos datos:

Número de la placa del vehículo

Número del tarjetón

Nombre del conductor

La línea para denunciar es 195 o al 3649400.