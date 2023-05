¿Divorcio en Colombia va en aumento? Durante el 2023 se han separado más de 2.000 parejas

En Colombia se divorcia, al menos, una pareja cada hora. Para los notarios, la estadística de divorcios refleja un panorama complejo, mientras que los expertos consideran que en las parejas ha cambiado la forma de asumir ciertas conductas, lo que estaría llevando a más separaciones.

Así ven muchos colombianos lo que ocurre hoy con los matrimonios que cada vez parecen acabarse más rápido. “Ya no es como antes, los matrimonios de antes duraban mucho tiempo, ahora no, ahora a los dos años, ya chao”, opinó un ciudadano.

“Los conflictos se arreglan, se pueden organizar, puede haber muchas soluciones, pero no llegar a un divorcio, el amor no se puede acabar”, manifestó una mujer.

Y es que la radiografía de este primer trimestre del 2023 muestra que 2.133 parejas se han separado, es decir, en promedio 28 cada día y una cada hora. Noticias Caracol habló con el Colegio de Notarios, que reveló quiénes se divorcian más.

“Tenemos ejemplos de matrimonios absolutamente fugaces, en donde llegan de la luna de miel y ya quieren divorciarse. Entonces, eso quiere decir que las parejas no estaban preparadas”, señaló Eduardo Durán, presidente del Colegio de Notarios.

Pero ¿por qué las personas se están divorciando?

“Son causas que no son graves, que no se comprendieron, el tema económico, que no están dispuestos a contribuir ambos en igual forma para el sostenimiento del hogar que han conformado o simplemente que quieren seguir como llevando la vida de solteros”, manifestó Durán.

Para los expertos se ha presentado un cambio en la forma de abordar las relaciones y ciertas conductas de las parejas, lo que está generando un mayor número de separaciones.

“Antes, las relaciones duraban mucho más, pero había situaciones de violencia que se pasaban. Por un lado, se perdonaban cuestiones como infidelidades o también se normalizaban”, indicó Mariana Botero, de la Clínica Jurídica contra la Violencia Familiar de la Universidad del Rosario.

Otro tema tras el divorcio es que es más caro que casarse.

“Un matrimonio en promedio cuesta 200.000 pesos y un divorcio en promedio 300.000 pesos, es decir, que es más barato casarse, un poquito más costoso divorciarse. El divorcio depende también de si existen bienes involucrados”, agregó Durán.

Los expertos aseguran que lo mejor es que, si usted se prepara para casarse, piénselo bien. No solo esté seguro de sus sentimientos, sino también si puede responder con el bolsillo y la constancia que merece estar casado.