Doce transportadores murieron en medio de atracos en los últimos 11 meses: "Nos sentimos inseguros"

Los transportadores están desesperados por los constantes asaltos en varias carreteras de Colombia. Denunciaron que en los últimos once meses doce conductores fueron asesinados en medio de robos.



En uno de los casos de asalto recientes, el conductor de una tractomula se enfrentó a un grupo de criminales armados con machetes. Por fortuna, el chofer resultó ileso y su carga no fue robada.

Sin embargo, Frank Enríquez, otro transportador, no tuvo la misma suerte, pues le robaron su mercancía mientras se movilizaba cerca del municipio de Mariquita, en el Tolima.

“Se me atravesaron por ahí unos diez hinchas en la vía para que parara. Yo no paré, pero sí mermé un poquito, mientras yo paro, uno se me subió a la carpa, me rompieron tres hebillas y me hicieron un robo más o menos de 40 pacas de azúcar”, narró la víctima.

Días atrás, mientras se movilizaba por la Ruta del sol, entre Bogotá y Medellín, a otro conductor se le aparecieron en la mitad de la carretera al menos 50 asaltantes, la mayoría con machetes y armas de fuego, para atracarlo.



Esta es una situación que tiene desesperados a los transportadores de carga.



“No nos sentimos seguros para transitar de noche, mucho atraco, mucho descuelgue de carga, uno es atracado y queda a merced de los ladrones, la fuerza pública se ve muy poco”, expresó Yamil Galeano, transportador de carga.

Voceros del gremio de carga aseguran que en los últimos once meses, producto de la inseguridad, en al menos seis carreteras de Colombia han muerto 12 transportadores.

“Pérdidas humanas de nuestros conductores, que son los que verdaderamente llevan el abastecimiento a Colombia, pérdidas materiales, la mercancía que nos hurtan, los destrozos a los vehículos, las pérdidas económicas, porque ya no podemos trabajar de noche”, agregó Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.

Por petición de los transportadores, la Policía intensificará la vigilancia en varias vías como la de la costa a Medellín, de la costa a Bucaramanga, de Bogotá a la costa, de Huila a Nariño, del Cauca al Huila y las vías hacia el Putumayo.