Docentes distritales convocan movilización al no estar de acuerdo con retorno a clases presenciales

Varios docentes de colegios públicos han rechazado el documento del Ministerio de Educación en el que se les pide que repongan las clases que dejaron de dictar durante abril, mayo y junio en el marco del paro nacional.

En una circular, el ministerio argumenta que esto “permitirá a los estudiantes recuperar el tiempo de trabajo académico dejado de recibir, como garantía de su derecho a la educación”.

En contexto: Profesores de colegios públicos que no dieron clases durante el paro nacional las deberán reponer

Asimismo, la directriz estipula que se deberá elaborar un plan de reposición de los días no laborados por profesores y directivos docentes. En caso tal de no ejecutarse la recuperación de las horas, se les descontará de su salario y “La remuneración no causada deberá ser deducida en la siguiente nómina”.

Ante esta situación, los docentes se han manifestado con rechazo. “Es una amenaza cruel y despiadada en contra del ya muy fracturado salario de los maestros y maestras de Colombia”, explicó Óscar Aldana Martínez, rector del colegio Julio Pérez Ferrero de Cúcuta.

Le puede interesar: Regreso a clases presenciales: profesores que no asistan no recibirán salario

Por su parte, la Asociación Distrital de Educadores convocó a una movilización en Bogotá el próximo jueves 8 de julio al no estar de acuerdo con el retorno a clases presenciales sin garantías en medio de la pandemia.