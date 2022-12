Doctrina militar no se negocia en Cuba, responde Gobierno a FARC

"La doctrina militar no está negociándose en las mesas de negociación de La Habana", manifestó Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno. <<Escuchar audio de Blu Radio>>

Asimismo, hizo un llamado para que las FARC comiencen "a trabajar en el reconocimiento y reparación de las víctimas y en la promesa de no volver a cometer agresiones a los colombianos".

Poco antes habló uno de los miembros del equipo negociador de la guerrilla, 'Marcos Calarcá', quien sostuvo que "el sistema político y electoral colombiano está podrido".

Aseguró que "bajo estas condiciones", a los subversivos no les gustaría participar en política, así se logre acuerdo de paz.

La reestructuración de las Fuerzas Militares fue sugerida el domingo por Jesús Emilio Carvajalino, alias 'Andrés París'.