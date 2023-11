Documental Garavito: La Bestia Serial es la segunda producción más vista en HBO a nivel mundial

La historia detrás de la captura del asesino y violador Luis Alfredo Garavito, narrada en una producción de Caracol Televisión llamada Garavito: La Bestia Serial, alcanzó el segundo lugar entre las series más vistas a nivel mundial en HBO Max, una de las plataformas de streaming más importantes.

“Espero que la ropa de mis hijos no esté ahí y que estén vivos”, “el niño salió a la calle, me dijo que le hiciera el almuerzo y no volvió”. El dolor de estos testimonios de los familiares de las víctimas de Garavito desgarró al mundo cuando se conoció lo que se escondía detrás de ellos.



Lo que se ocultaba era el dolor causado por Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino en serie de niños en Colombia y Latinoamérica. Una historia que Caracol Televisión en alianza con Warner Bros y Discovery reconstruyen en el documental Garavito: La Bestia Serial, para mostrar el desafío que significó identificarlo, ubicarlo y llevarlo a la cárcel, donde finalmente murió el 12 de octubre de 2023. Los cuatro capítulos ya están disponibles en HBO Max.



María Elvira Arango, directora del programa Los Informantes, describe el trabajo de los investigadores como la labor “que llevó a este grupo de fiscales en el país a dar con el asesino en serie más prolífico en la historia de Colombia y a mantenerlo en la cárcel, que era el reto gigante”.

Reconstruir la historia significó una extensa investigación periodística que inició en el año 2021, que siguió por 12 departamentos el rastro de violencia y sangre del pedófilo más grande de Colombia y Latinoamérica.

El documental que ocupa el primer lugar en Colombia y el segundo en el mundo de las series más vistas de HBO Max, es un homenaje a los investigadores que capturaron a Garavito, a los más de 200 niños víctimas y a sus familias que aún están rotas por la profunda herida que dejó este sanguinario criminal.



María Elvira Arango le hace un reconocimiento a todos los investigadores: “Hay algunos que ya están retirados, ya están mayores. Algunos no querían volver a escarbar en esa herida que aún está abierta porque fue un doloroso episodio para el país”.

El documental narra los hechos que les permitieron a las autoridades identificar cientos de casos con un modus operandi similar y que llevaron a determinar que se trataba de un homicida en serie.

Los testimonios y estudios policiales revelados en la serie Garavito: La Bestia Serial fueron los que permitieron ubicar, capturar y condenar al pederasta y asesino.

Esta producción tiene el propósito de rememorar a las víctimas y alzar la voz por el terrible sufrimiento que padecieron, para evitar que la historia se repita.