Dolor nacional: cifra de muertos por tragedia en Mocoa llega a 290, al menos 144 son menores de edad

El número de heridos debido a esta brutal avalancha subió a 332. En medio de la impaciencia, familiares comienzan a enterrar a sus seres queridos.

Medicina Legal informó que ha recibido 290 cuerpos, 186 de los cuales han sido identificados plenamente. De estos, unos 144 corresponden a menores de edad (83 niñas y 61 niños).

Además, se confirmó que entre los fallecidos se encuentra la ecuatoriana Verónica Elizabeth Yandun.

En las últimas horas se han realizado entierros masivos de los primeros cadáveres entregados.

Vendedores ambulantes se pasean por las devastadas calles ofreciendo velas y linternas. Hay plantas potabilizadoras y generadores de emergencia.

Personas caminan con mascarillas para cubrirse del polvareda que se levanta mientras el barro se seca. "Tenemos tapabocas", se leen en letreros al ingreso de las farmacias, cuyas existencias inicialmente se habían agotado.

En medio de la difícil situación, el Gobieno autorizó las donaciones en especie con destino a los damnificados.

En medio de la difícil situación, el Gobieno autorizó las donaciones en especie con destino a los damnificados.

El presidente Juan Manuel Santos, que pasó la noche en Mocoa para iniciar temprano las labores de ayuda y reconstrucción, informó que al menos un centenar de cadáveres ya ha sido entregado a sus familiares para ser sepultados.

Es una tarea difícil. Algunos deudos aún esperaban los cuerpos de sus familiares para llorarlos.



"La niña está identificada con el número 2, fue la segunda que recuperaron y estaba enterita, se le reconocía, pero aún no nos la han entregado. Ni a ella ni a dos primitos más. Están todos morados, casi negros, hinchados ¿por qué no nos los entregaron?", se queja Mercy Perengüez, de 33 años.

Su familia ya mandó cavar los tres hoyos para enterrar a esos niños de 6, 11 y 13 años. Ellos son algunos de los menores que perdieron la vida.

Para acelerar las tareas de identificación, la Fiscalía General colombiana envió a Mocoa un equipo de 45 investigadores en criminalística.

Autoridades del Putumayo, bajo la lupa

El actual alcalde de Mocoa y su antecesor, así como la gobernadora y el exgobernador del departamento Autoridades deberán declarar ante Fiscalía por tragedia de Mocoa

Esta investigación busca dar luces sobre la presunta responsabilidad, por acción y omisión, frente al desastre.

Tendrán que ir a la Fiscalía José Antonio Castro, alcalde de Mocoa; Elver Cerón, exalcalde de la misma población; Sorrel Aroca, gobernadora de Putumayo; y Jimmy Harold Díaz, exmandatario departamental.

Dentro del mismo expediente abierto también tendrá que rendir versión Luis Alexander Mejía, director de Corpoamazonía.

Lluvia, pero de penas

Santos precisó que tras un sobrevuelo de la Fuerza Aérea el lunes, se ha comprobado que no hay represamiento de aguas, "por lo que no hay peligro de otra avalancha en este momento". Aunque dijo que el país debe estar prevenido por lluvias que se esperan hasta junio.

Se salvó de avalancha en Mocoa, pero uno de sus hijos murió y su... El alud desatado sobre la medianoche del viernes, por el desborde de tres ríos tras fuertes lluvias, también ha dejado unos 200 desaparecidos y ha afectado a unas 45.000 personas. Mocoa tiene casi 70.000 habitantes, según dijo la gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca.

Ahora la lluvia es de penas. Ramiro Mora deambula con el rostro cubierto por un tapabocas, que sólo deja ver sus ojos enrojecidos. Pregunta por su hija.

Ella es Rudy, tiene 18 años y se la llevó la avalancha. "Tiene una cicatriz aquí, en el brazo derecho, es blanquita, monita (rubia)... Estábamos todos cogidos de la mano (él y sus tres hijos) cuando la escuché decir ayúdeme, ayúdeme, pero no pude porque estábamos tapados" en el lodo, cuenta sobre la última vez que la vio.

La búsqueda de supervivientes aún continuaba. Aunque, como explican los rescatistas, en catástrofes como estas la ventana para encontrar personas vivas se cierra 72 horas después.

Este alud, que según un estudio podría repetirse en 385 sitios más de Colombia, supera al último gran desastre natural en el país, un deslave en Salgar que mató a 92 personas en mayo de 2015.

Reconstrucción demorará tres años

Para evitar un brote de enfermedades, el gobierno inició una campaña de vacunación. Los damnificados, entre los que hay miles de menores de edad, reciben kits de ayuda alimentaria y de aseo, así como asistencia psicológica y refugio en cinco albergues.

Para atender con celeridad el desastre, Santos decretó la emergencia económica, social y ecológica y nombró además a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como gerente de reconstrucción.

"Esto ya empezó pero no es una labor que tome semanas o meses, aquí vamos a estar por lo menos dos años y medio o tres, inclusive al próximo gobierno le tocará hacer cosas", dijo Villegas a la prensa.

Por su parte, Santos, que anunció 40 mil millones para Mocoa, seguró que "las viviendas que vamos a reconstruir no van a ser en sitios de alto riesgo", al reconocer que gran parte de lo que "sucedió aquí y en muchas partes de Colombia" es que la ciudadanía edificó en zonas cercanas a ríos y quebradas por donde descienden las riadas.

Dispuesto a hacer renacer del barro a Mocoa, el jefe de Estado prometió nuevos acueducto, hospital y el diseño de un plan de energía "para superar la emergencia y para quedar mejor que antes".