Dolorosas denuncias de violencia contra la mujer: hombre golpeó a una madre con su hija en brazos

Es lamentable el panorama de las mujeres en Colombia, pues según cifras las agresiones contra ellas han aumentado en un 25% y en lo corrido de este año se han cometido 130 feminicidios.

En el barrio Britania, de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, una mujer sufrió un violento ataque cuando iba con su hija de tan solo tres años.

“Venía caminando con mi hija con el paraguas, con ella cargada, y el man se me lanza y me pega y yo me defiendo con el paraguas y voy a coger un palo para defenderme y él tira a golpearme más”, contó la víctima.

Por sus lesiones, la mujer recibió cuatro días de incapacidad.

Entretanto, se conocieron dos testimonios desgarradores de mujeres agredidas por sus exparejas.

“Lo hago porque tengo miedo de perder mi vida, tanto como la de mi familia y mis hijos. Él llevaba un largo tiempo amenazándome que si yo lo demandaba, que si hacía algo contra él, él iba a remitir contra mis hijos”, denunció María Alejandra.

“Donde me ocasiona varios golpes en mi cuerpo y en mi rostro, uno de ellos por un cabezazo que me proporciona en mi nariz, tengo dos fracturas nasales y desvío de tabique”, relató María Catalina.

¿Cuál es la pena para los agresores?

Según el abogado penalista Ricardo Burgos, “podría estar incurso en dos delitos, el primero es violencia intrafamiliar agravada con una pena entre 6 y 12 años de prisión, en concurso homogéneo sucesivo, con el delito de amenazas que tiene una pena entre 4 y 8 años de prisión”.

A pesar de esto se siguen presentando lamentables casos en los que también muchas mujeres temen denunciar a sus victimarios.