Doloroso relato de hombre que perdió a su esposa por mina antipersonal: “Ella gritó ‘me mataron’”

Noticias Caracol dialogó con un hombre que perdió a su esposa y cuya hija resultó herida por la explosión de una mina antipersonal en el Chocó. El hombre se salvó de milagro. Este es su desgarrador relato.



Don Olegario es miembro de la comunidad indígena San Onofre en Nóvita, Chocó. Y, como acostumbraba a hacerlo, hace 7 días salió junto a su pareja y su hija de cacería en zona rural del municipio, pero un artefacto extraño lo obligó a detener su recorrido. "Estaba enterrada en la tierra. Yo la vi”, indicó el hombre en primera instancia.

Su esposa, Andry, y su hija de 12 años venían siguiéndole los pasos. "Yo le dije ‘amor, no se mueva’, porque íbamos a encontrar la manera de salir de ahí. Ella echó para atrás el pie y ahí me dijo que escuchó como una chispa y ella me dijo ‘no, amor. Hasta aquí llegué'".

La mina estaba activa y ninguno sabía qué hacer. "Por susto, ella me dijo ‘amor, voy a levantar el pie. Yo vi cuando levantó el pie y hasta ahí me di cuenta. Escuché el explosivo muy fuerte. Ella gritó ‘me mataron’ y cuando me fui a recogerla uno de sus pies estaba destrozado por la mina", agregó Olegario.

Este ciudadano cuenta que se salvó de milagro, pero su esposa y su hija terminaron gravemente heridas. "Únicamente decía que cuidara a la niña y que quedaran vivos. Me hacía señas, pero no alcanzaba a hablar más. Había mucha sangre", indicó.



Andry Paola Natigay murió horas más tarde y Olegario, como pudo, rescató a su niña, que fue remitida al Hospital de la Misericordia en Bogotá, donde a paso lento se recupera de las heridas.

Publicidad

El hombre ahora teme regresar a su tierra por el riesgo para sus 3 hijos. Por eso, pide ayuda para poder desplazarse a otra zona de Colombia. "Estoy pidiéndole al Gobierno o a quien me pueda colaborar, pues quiero luchar por la vida de mis hijos”, agregó.

Información de agencias de inteligencia conocida por Noticias Caracol da cuenta de que el ELN estaría detrás de estos campos minados en el Chocó, en su disputa criminal con el Clan del Golfo, cobrando la vida de civiles inocentes, como la esposa de don Olegario.