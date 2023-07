Doloroso relato de mujer víctima de abuso sexual por las extintas FARC: “Me marcó de por vida”

Una mujer víctima de abuso sexual por parte de las extintas FARC en Nariño relató no solo su caso, sino también la forma como ese grupo usaba ese tipo de violencia para generar terror y control territorial.

La difícil historia de Miriam del Socorro Lagos inició en el 2006 cuando, según ella, el Frente 29 de la extinta guerrilla de las FARC reclutó a su hija de 16 años. La búsqueda imparable de una madre por encontrar a su pequeña fue el anzuelo del entonces grupo armado al margen de la ley para agredirla sexualmente.

“El desespero y la búsqueda de encontrar al comandante para que me entregue mi hija, caso que lastimosamente nunca sucedió… Falsas esperanzas porque nunca la vi y lo que me sucedió a mí con este señor, la verdad, para mí, me marcó de por vida. Estoy en tratamiento con psicólogo, he estado con psiquiatría, pero por mucho que sea, la verdad, uno no sana así de fácil”, contó.

Sin pertenecer a las filas de la entonces guerrilla de las FARC, Miriam del Socorro Lagos se convirtió en víctima de violencia sexual, una práctica que, dice ella, cometían para ejercer control territorial en el departamento de Nariño.

“Obviamente para ellos era marcar un territorio y aquí se hace lo que ellos dicen, por decir, ellos decían ‘aquí mandamos nosotros’. Es vergonzoso para mí, la verdad, me da vergüenza, me tiene marcada eso, el salir despojada, botando mis cosas”, afirmó.

Una guerra que, asegura, quedó marcada en su cuerpo, mente y corazón. Dice que las imputaciones de la Justicia Especial para la Paz no le hacen justicia a su tragedia

“(Que) les den cárcel por todo el daño que nos han causado, eso está bien, pero no que se queden con los brazos cruzados, como si no hubiera pasado nada”, apuntó.

Aún con la herida abierta, Miriam le hace una única petición a quienes fueron los jefes de las FARC: que le digan qué pasó con su hija.

