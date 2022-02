Doloroso testimonio de joven que tiene a su mamá en UCI por COVID: “Ella no cree en la vacuna”

La hija de una señora que se negó a recibir la vacuna contra el COVID-19 dio un doloroso testimonio de lo que vive ahora su familia, luego de que su mamá ingresara a una UCI tras contagiarse en Bogotá.

“Empieza una historia bastante complicada con mi madre porque sale la vacuna al año y ella no cree en la vacuna. Le decíamos ‘por favor, mamá, no queremos que nos lleve a una situación dolorosa como es ver un familiar en un hospital donde se pierde el contacto, la comunicación, absolutamente todo se pierde’, y sigue con la misma idea de no vacunarse”, relató.

Y pasó lo que temían.

“Llegamos al punto donde estamos hoy, donde mi mami ingresa a una UCI muy mal”, dijo.

“De mi parte yo decido poner todo en manos de Dios”, manifestó con la esperanza de que su progenitora pueda recuperarse del COVID-19 y volver a estar con su familia.

Fabio Varón, médico intensivista de Lacardio y Neumológica, reveló que las cifras por hospitalización sí se han reducido comparado con los otros picos de la pandemia.

“Lo que hemos visto en este pico es el reflejo de la efectividad de las medidas que se han tomado. La vacunación en los porcentajes de cubrimiento que tenemos, las medidas de aislamiento, la limitación de los aforos, han demostrado su efectividad”, afirmó.

Por eso, instó a no bajar la guardia frente al COVID-19.