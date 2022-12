Domicilios de comida en moto no tendrán restricción, aclara Ministerio de Transporte

Invima planteó dudas sobre condiciones y conveniencias de usar estos vehículos a nivel industrial y empresarial, no para restaurantes ni cadenas de comida.

El concepto del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos fue solicitado por Mintransporte, que aclaró en un comunicado que los reparos no afectan los tradicionales domicilios de comida a los hogares de los colombianos.

“Los domicilios son un valor agregado de los restaurantes, razón por la cual no existe restricción y pueden prestarse como actualmente ocurre”, aseguró Mintrasnporte.