Donantes de órganos en Antioquia son menos con la disminución de la violencia

Recientemente un informe de una ONG mexicana indicó que las cifras de homicidios en Medellín disminuyeron un 29% en 2.014 respecto a las muertes violentas ocurridas en el 2.013, si bien estos datos son recibidos positivamente por las autoridades, paradójicamente existe un sector de la salud que se ve afectado por la situación.

Ángela Roja Meneses, auditora de la Red de Donación y Trasplante de la Seccional Antioquia explica que “los donantes de órganos son personas que han fallecido a causa de muerte cerebral y fallecen intrahospitalariamente”. Normalmente estos casos se presentan por muertes violentas por accidente de tránsito o arma de fuego.

“Al disminuir la violencia y la accidentalidad que obviamente obedece a las estrategias establecidas por el Gobierno, esto está directamente relacionado con la disminución del número de posibles donantes”, explica la doctora Rojas.

En Antioquia más de 200 personas están a la espera de un órgano y en Colombia más de 2.000, para el país y para el departamento es positiva la disminución de muertes violentas, pero para los pacientes que están aguardando por un donante, la espera se hace más compleja.

Sin embargo, aunque ha disminuido la violencia, sigue habiendo un número significativo de donantes en Medellín frente a otras ciudades del país.

En 2.014 hubo 306 muertes cerebrales (posibles donantes) en Antioquia, de esas, el 80% de sus familias aceptó la donación. De allí, 417 órganos fueron rescatados y 355 órganos trasplantados. En años como el 2.009 a 2.011 la cifra era mayor, esto quiere decir que las cifras que entrega la Alcaldía de Medellín con respecto a la disminución de la violencia, coinciden con estos números.

Aclara Ángela Rojas que la decisión de donar los órganos le compete directamente a la familia de la persona que ha fallecido y es ella quien acepta o no facilitar la donación, por eso recalca que es importante que los ciudadanos comuniquen en vida a sus familiares la intención de ser un donante de órganos.

“En Colombia las personas que fallecen son sus familiares los que permiten o no tomar los órganos o tejidos, en todos los casos siempre se consulta a la familia si voluntaria o altruistamente quiere hacer la donación”, explica Rojas. En Antioquia la población tiene una tasa de aceptación del 80% frente a esta situación, motivo por el cual se considera como un departamento “muy solidario”.

Respecto a la uso del carné como donante, la doctora Ángela explica: “cuando uno se carnetiza en vida es algo más simbólico de tomar la decisión en vida, pero finalmente son los familiares que quienes deciden. Lo importante no es carnetizarse, sino informarlo a la familia”.

Los órganos que se pueden donar son el hígado, los riñones, los pulmones, el corazón, el intestino y el páncreas y en tejidos se pueden donar las corneas, los huesos, la piel y las válvulas cardiacas.



Para que un donante sea compatible con un paciente que requiere un órgano es necesario que haya concordancia de grupo sanguíneo, talla y peso.

El caso Falcao

Hace pocos días se conoció el anuncio que hacía Radamel Falcao a través de su cuenta en Twitter solicitando un donante para un joven que requería un corazón.