¿Dónde está Alfonso Escobar, empresario condenado por violencia intrafamiliar?

El 5 de septiembre de 2014, Alfonso Ismael Escobar Barrera fue condenado por violencia intrafamiliar agravada, pena que fue ratificada dos años después por la Corte Suprema de Justicia.

Constanza López, su exesposa, afirma que soportó los maltratos durante 23 años por su hija, que declaró en el juicio contra su padre.

El empresario fue condenado a prisión domiciliaria por ser mayor de 65 años.

El Inpec, sin embargo, dice que nunca ha estado bajo detención ni domiciliaria ni extramuros porque el ente aún no ha sido notificado por parte de la Secretaría del Tribunal Superior y Centro de Servicios Administrativos de Paloquemao.

Y mientras el empresario esperaba a que ratificaran o desestimaran la condena, el 18 de febrero de 2015 llegó hasta el interior del apartamento de su exesposa acompañado por la jueza decima civil municipal de medidas cautelares donde hicieron un inventario de bienes asegurando que no se llevarían nada.

No obstante, el primero de julio de ese mismo año, relató la víctima, Alfonso Escobar regresó acompañado por una juez, policía antimotines y perros de seguridad y se llevaron todo, dejando solo dos camas y una nevera.

Escobar Barrera es contador de profesión, graduado de las universidades Javeriana y Los Andes. Hoy, según López, es el mayor accionista de un emporio de revisorías fiscales y contables, una multinacional con más de 20 empresas en todo el mundo y, dice el abogado defensor, tiene lujosas propiedades en Las Vegas y Miami.

