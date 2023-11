¿Dónde están? 40 migrantes que salieron de San Andrés a Nicaragua desaparecieron hace un mes

Hace un mes no se tiene rastro de 40 migrantes venezolanos que zarparon de manera ilegal desde San Andrés. No se les ha encontrado ni en el mar, ni en costas de Colombia, Nicaragua, Panamá o Costa Rica. Una mujer iba en estado de embarazo y otros 12 de los desaparecidos son menores de edad que pretendían llegar con sus madres o padres a los Estados Unidos.



Leidy Carmona ha vivido un calvario desde hace 24 días cuando su hermana Nathaly Carmona zarpó en una lancha ilegal desde San Andrés hacia Nicaragua, a las 8 de la noche, y nunca más se volvió a saber de ella.

“No se trata de un naufragio, sino de trata de personas. No podemos asegurar que sea un secuestro, porque no tenemos pruebas, no tenemos evidencias, pero sí está ocurriendo algo. A nuestros familiares los tienen algunas personas, ellos están vivos y muestra de eso es que se han conectado a redes sociales y eso no podría ser a menos que haya conexión a internet”, dice Leidy Carmona, hermana de migrante desaparecida.

Según la Armada Nacional, hay registros de 7 naufragios y tienen reporte de por lo menos 74 personas de las que nunca más se volvió a saber. Sin embargo, en este caso las familias no creen que estén muertos porque, además de no haber encontrado restos en el mar, hallaron en Costa Rica bolsas con ropa y 10 documentos de identidad, todos pertenecientes a los que iban en esa lancha.

Entre esos documentos estaba el de Mileden Porras, cuyo esposo e hija la esperaban en Estados Unidos.



“Se conoció que había otra lancha, que salieron a la par y que esta lancha sí había llegado a Nicaragua. Allí las personas que llegaron a Nicaragua también comunicaron, vía redes sociales, que la otra lancha nunca había llegado y que la persona con la que iban a hacer el trasbordo en un punto del mar esperó tres horas y nunca llegó”, dice Maivy Gómez, prima de migrante desaparecida.



A su vez, Creulbys Guerra, hermana de migrante embarazada desaparecida, hace un llamado a las autoridades: “pedimos que nos ayuden, que nos ayuden, es un dolor que no se lo deseo a nadie, son días sin poder dormir, sin poder comer bien, sin saber cómo están ellos”.

La Armada en San Andrés ha rescatado mar adentro a 1.102 migrantes que pasaron por Colombia intentando llegar a Estados Unidos.