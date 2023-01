Dormir frente a la playa no es un sueño para estos venezolanos, más bien una pesadilla

Familias enteras deben quedarse con su equipaje y colchonetas en la arena mientras huyen de su país y buscan una vida mejor.

"Dormimos poco y en la playa. Nos vinimos de allá porque la situación está muy fea, por lo menos aquí tenemos un bocado de comida pero no conseguimos trabajo y a veces recibimos humillaciones", dice Said Saade, uno de los venezolanos.

Según Migración Colombia por lo menos dos mil venezolanos pernoctan en la capital del Magdalena.

El drama aumenta cuando no tienen comida y la lluvia arrecia con fuerza.

"Nos vinimos en cola y dormimos debajo de una lancha en la playa. Es incómodo porque nos toca dormir en la arena. Ahora dormimos bajo una lancha para no mojarnos", explica Elimar Benítez, una de las migrantes.

Javier González recorrió cerca de 700 kilómetros buscando un mejor futuro. Sus ilusiones están empacadas en un par de maletas.

Sectores turísticos como El Rodadero, Centro Histórico y Taganga son los sitios predilectos de cientos de venezolanos que buscan en esta ciudad lo que no encuentran en su país.