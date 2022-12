Dos choques protagonizan la Procuraduría y la Fiscalía

La petición del procurador Ordóñez al presidente Santos sobre explicaciones en torno a los viajes de alias ‘Timochenko’ a La Habana provocó el primer roce. El mandatario nacional respondió y dijo que tal solicitud era “absolutamente improcedente”.

El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo le salió al paso y criticó al procurador: “he conocido por los medios una serie de preguntas. Yo considero esas preguntas bastante exóticas, de manera que yo sí creo que pensar que el presidente de la República no tenía esa facultad, es pensar de forma muy miope frente a un proceso de paz como el que estamos realizando en Colombia”.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue el escenario de otro impasse, cuando la Fiscalía pidió investigar al procurador del caso de las chuzadas y haber dicho que el ente investigador obró con sesgo político.

Sobre esto, María Victoria Parra, fiscal delegada, respondió rechazando estos señalamientos: “es una afirmación carente de todo fundamento, una afirmación temeraria; porque aquí en este juicio se probó varias veces que sí había una intervención del Gobierno nacional en los hechos que hoy se juzgan”.

La Fiscalía también cuestionó que el procurador Jorge González no se haya presentado a la audiencia, a lo que la procuradora delagada que lo reemplazó respondió de inmediato: “aquí no hay abandono de la Procuraduría, no hay ausencia, hay responsabilidad en defensa del orden jurídico”.

Así las cosas, la Fiscalía y la Procuraduría se han enfrentado por el proceso de paz con las FARC y por la investigación que se le sigue a la excontralora Sandra Morelli .