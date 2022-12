Dos ciclistas, víctimas de imprudencias de conductores en Soacha

Una buseta que tomó en contravía la Autopista sur, vía principal entre Bogotá y el municipio de Soacha, giró bruscamente y estrelló de frente una persona en bicicleta que terminó debajo del vehículo de servicio público y se salvó de milagro.

Un accidente similar, presuntamente ocasionado por una camioneta, ocurrió en el mismo municipio. En el hecho una persona perdió la vida. El vehículo que aparentemente se dio a la fuga tras el accidente fue interceptado por las autoridades cerca al terminal del Sur.

Pese a que en ambos casos los culpables son vehículos, algunos ciclistas reconocen que las imprudencias también son cometidas por ellos al no respetar las normas de tránsito e intentar acceder por vías que no están adecuadas para ellos. No obstante, las autoridades hacen un llamado a ambas partes para respetar las normas, pero sobre todo respetar la vida.