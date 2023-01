Dos estrellas del voleibol también murieron en atentado a Escuela General Santander

Meta está de luto por Johathan Suescún y Felipe Manjarrés, que por sus logros deportivos habían sido becados para adelantar su carrera como policías en Bogotá.

“Era un hijo muy noble, jugador de voleibol, querido en el pueblo por los muchachos, y por todos, bueno con todos”, dijo Hugo Suescún, padre de Jonathan.

“Le gustaba siempre estar bromeando, no se podía quedar quieto”, recordó Brayan Rojas de su amigo Felipe, el otro joven muerto y a quien también le decían el Zurdo.

Los estudiantes que fallecieron en el atentado en Bogotá, jugaban desde niños y representaron a Colombia en Perú. Fueron campeones en la categoría sub 21.

Ellos hacen parte de las 20 víctimas fatales que dejó el ataque perpetrado, según el Gobierno, por miembros del ELN.

