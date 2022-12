Dos indígenas, supuestamente desmovilizados de FARC, fueron asesinados en Nariño

Autoridades, sin embargo, dicen que las víctimas no estaban registradas en las listas entregadas por la exguerrilla.

Juan Pablo Guanga y Orlando García Guanga fueron asesinados a tiros en zona rural de Ricaurte, al salir de una reunión pedagógica del nuevo movimiento político de la FARC.

“Ellos hacen parte a las milicias externas, están en el tema de reincorporación”, afirmó William Santamaría, de la comisión política pedagógica FARC-Nariño.

“Estas dos personas no hacían parte del listado de las personas que habían dejado las armas”, dijo, no obstante, el secretario de Gobierno de Nariño.

Los miembros de la exguerrilla han denunciado persecución por parte de presuntos grupos paramilitares en Nariño, sin que hasta el momento las autoridades confirmen estas versiones.