Dos jóvenes reportados como desaparecidos fueron encontrados ahogados en un lago de Madrid

De 14 y 17 años, no se sabía de su paradero desde el fin de semana. Por un mensaje que enviaron a un amigo pudieron encontrarlos en la laguna.

“Estos dos jóvenes mandaron un mensaje a un chico del municipio diciéndole que estaban nadando en una laguna a las afueras, que pasara a acompañarlos”, comentó Orlando Cardona, alcalde de Madrid, Cundinamarca, sobre la forma en que dieron con el paradero de los fallecidos.

Las causas del ahogamiento no son muy claras hasta el momento. Los bomberos piensan que pudieron quedar enredados en la maleza o que espasmos musculares los hicieron ahogar.

Los dos cuerpos fueron remitidos a Medicina Legal para las investigaciones correspondientes.

