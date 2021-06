Dos madres buscan que la CIDH también las escuche

Angélica Socha acudió a la cita buscando ser escuchada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que quiere defender a su hijo Kevin Sebastián Hernández, de 20 años, detenido por la quema del CAI de La Aurora en el sur de Bogotá, con uniformados de la Policía en su interior, quienes finalmente salieron ilesos.

“Mi hijo no estaba en el CAI La Aurora, mi hijo no vandalizó el CAI. Me dijeron que las pruebas que había era el señalamiento una persona y unos fotogramas. Estuvimos revisando fotogramas y el señalamiento de esa persona lo desmiente en su totalidad. Mi hijo no estaba en ese lugar”, dice la mujer.

Ella clama por ayuda porque no cuenta con recursos para pagar un abogado para su hijo, quien después de prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea soñaba con encontrar un trabajo y terminar su carrera.

“La Fiscalía pide una condena de 30 años para un muchacho de 20 años que lo que estaba haciendo era buscando trabajo. Yo les agradezco por favor que el caso de mi hijo no quede en el silencio y simplemente mi hijo muriéndose una cárcel y sus sueños enterrados”, agregó.

Otra madre que busca la atención de la CIDH es la de Dilan Cruz, quien después de dos años de la muerte de su hijo sigue esperando justicia.

“Espero que haya una reforma de la Policía, pero que sea real, que sea verdad. Espero, y ojalá si en las manos estuviera, un desmonte al Esmad, es mi mayor deseo”, aseguró Jenny Alejandra Medina a la prensa.

Mientras estas madres buscan ayuda, el Gobierno aseguró ante la CIDH que de las 12.478 manifestaciones el Esmad solo ha intervenido en 1.413.

"Esto demuestra entonces a la CIDH que no es cierto que tengamos una Policía que persiga a los manifestantes, ni que impide las manifestaciones", dijo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

Las autoridades aseguran que la intervención además se ha dado porque unos pocos criminales han infiltrado la protesta para generar caos.

La CIDH también recibió del Gobierno el reporte de 1.253 policías y 1.106 civiles heridos, así como 51 muertos en el mes de paro, cifras que ahora contrastará con los testimonios de las víctimas.

En Cali, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo recibiendo denuncias de todo lo que ha sucedido en estas seis semanas de protestas.

En la mañana, la reunión fue con el alcalde, Jorge Iván Ospina, y concejales de la ciudad. Ospina dijo que no se puede tolerar que civiles ataquen a manifestantes.

Jóvenes de la primera línea de resistencia llegaron a exponer situaciones que han puesto en peligro sus vidas.