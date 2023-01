Dos meses de la desaparición de Javier Velilla, el hombre afectado por alud de tierra en La Calera

Se cumplieron dos meses desde que una avalancha de tierra, producto de las intensas lluvias, se llevó a Javier Velilla en el municipio de La Calera . Los familiares aún no saben nada del hombre y piden ayuda a las autoridades para encontrarlo.

Desde que el alud de tierra se llevó a Javier Velilla, el sábado 12 de noviembre de 2022, Ángela Ríos, su esposa, no sabe qué es dormir tranquila, desde entonces, su lucha ha sido para que las autoridades le ayuden a encontrarlo.

“Todos los días saber dónde está, porque créame que esto es un infierno. Yo no duermo, los niños incluso tampoco duermen, son dos, tres de la mañana y todos estamos despiertos, no hay vida”, expresó Ángela Ríos, esposa del ciudadano desaparecido.

Con fotografías en la mano, Luz Ángela recorre gran parte de la vía a La Calera buscando información de su esposo. La nostalgia no la deja y piensa qué será de sus cuatro hijos para seguir con sus vidas tranquilos.

“Fui a la Fiscalía y el señor me dijo que ellos no eran competencia para buscar a mi esposo, pero que ellos iban a hacer una mesa para seguirlo buscando, que iban a llamar a la Cruz Roja”, aseveró la mujer.

La Alcaldía Distrital aseguró que se les ha brindado atención a través de la Secretaría de Integración Social. Esta familia ha sobrevivido gracias a la solidaridad de los vecinos del corregimiento San Luis, en la vía Bogotá a La Calera.

"Yo estoy subsistiendo por la gente. De la empresa no estoy recibiendo ni el sueldo, nada de lo que le pagan a mi esposo, yo estoy subsistiendo por la gente que me ha ayudado, de los mercados que me llegan a mi casa”, precisó.

La ciudadana le hace un llamado una vez más al presidente de la pepública buscando ayuda: "Por favor qué se apropie del tema y me ayude, yo soy madre cabeza de familia, mi esposo quedó enterrado en una avalancha, él también fue un héroe”, puntualizó.

Para ella, un pálpito le dice que su esposo sigue en medio de los escombros y lodo que dejó la emergencia: “Por qué a mi esposo no lo ayudan a sacar de allá donde está, porque es que él está ahí, él no se desapareció, él está ahí, el carro no se ha encontrado y él está ahí dentro del carro”.

Junto a sus hijos, Luz Ángela vuelve cada tanto al sitio de la tragedia a dejar flores para el amor de su vida con la esperanza, de por fin volverlo a ver.