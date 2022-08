Dos meses de la tragedia por corralejas en El Espinal: joven que quedó parapléjico clama por ayuda

Se cumplieron dos meses de la tragedia en El Espinal, Tolima, que dejó 4 personas muertas y más de 300 heridas.

A un joven de 22 años le cambió la vida por esta tragedia. José Daniel Rojas Ortiz es experto en preparar envueltos de mazorca y entregado al negocio de su familia luego de prestar su servicio militar en Tolemaida durante la pandemia. El 26 de junio de este año su vida cambió drásticamente.

José Daniel fue uno de los más de 300 heridos que dejó la caída de 8 palcos esa trágica tarde. El joven no solo recibió el peso de los andamios sino también el de las personas, que literalmente le destrozaron su columna.

Quedó parapléjico, es decir, perdió la movilidad en el 50% de su cuerpo, ha bajado más de 35 kilos, los dolores que padece son insoportables y todo el día está en cama dependiendo de su familia.

“Anoche no pude dormir por ese dolor, mantenía de un lado para el otro, las pastas no me funcionaron”, explica José Daniel.

“Todos los días yo me arrepiento de eso, inclusive ese día él estaba conmigo, y él me dijo ‘papá yo quiero irme para el desfile’, y yo le dije ‘papá, vaya y no se demore’. Y a las doce del día fue que me llegaron con la razón de que él estaba en el hospital, cuando yo lo vi y me dijo que no sentía las piernas, eso fue una cosa muy dura para mí”, dice entre lágrimas Saúl Rojas, papá de José Daniel.

Pese a las graves consecuencias que para él deja el desplome de los palcos, José Daniel se quiere recuperar, pararse de la cama, volver hacer la masa para las arepas y envueltos, que tan ricos le quedaba, y vender más de 400 unidades de estos productos en un día.

La plaza de toros donde se derrumbaron los palcos en las corralejas, dos meses después, está repleta de maleza, aún hay algunas guaduas, y también llena de huecos, donde precisamente estaban los andamios que se derrumbaron.

Y, hasta el momento, a ninguno de los afectados les han respondido. “Que nos iban a reubicar, que nos iban a dar una ayuda, nos hicieron una encuesta, nos censaron, pero hasta el momento ninguno se pronuncia”, dice Mayra Alejandra Hernández, una afectada.

Noticias Caracol conoció en exclusiva los avances de esta investigación en la Fiscalía y la Procuraduría.

En materia penal, la Fiscalía se prepara para imputarle cargos a Luis Ernesto García, señalado como constructor y administrador de los palcos siniestrados, deberá responder por homicidio y dice el ente investigador que ya cuenta con los elementos materiales suficientes para dicha imputación.

Luis Ernesto García, dos días después de la tragedia, había hablado para este noticiero y en su momento reconoció fallas que se cometieron con la elaboración de los palcos.

También se indaga la comisión de conductas punibles frente al trámite y celebración del contrato celebrado entre la alcaldía municipal del Espinal y el empresario Jhon Fredy Oliveros.

En materia disciplinaria, hay una investigación para el alcalde del Espinal, Juan Carlos Tamayo, dentro de la etapa de práctica de pruebas. Por estos hechos no se descarta la posibilidad de llamar a nuevos disciplinados que tendrían responsabilidad.

Noticias Caracol buscó al alcalde del Espinal, Juan Carlos Tamayo, para conocer su opinión sobre estas investigaciones, pero hasta el momento no ha contestado.

Mientras tanto, personas como José Daniel Rojas Ortiz apelan a la solidaridad de los colombianos por una tragedia que le dio un rumbo de 180 grados a su vida y que hoy le exige tener fortaleza para volver a ser el ‘rey de los envueltos’ y velar por su familia que se encuentra destrozada por una tarde de corraleja, una tradición que muchos siguen sin entender.