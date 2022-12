Dos militares muertos deja ataque a patrulla en Arauca, señalan al ELN

Hay, además, tres uniformados heridos. Escoltaban a unos transportadores. Se produjo en la vereda Caranal, municipio de Fortul.

La emboscada se presentó pasadas las 2:00 p.m. entre los municipios de Tame y Fortul, contra miembros del Batallón de Ingenieros Número 18 de la Décima Octava Brigada, que opera en el sector, indicó el Ejército en un comunicado.

Los soldados fallecidos fueron identificados como Humberto Gallego y Jhony Fernando Garcés. En tanto, los uniformados heridos fueron trasladados a un centro hospitalario en el municipio de Aravena, donde se "recuperan de sus lesiones".

El gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con 1.500 combatientes según cálculos oficiales, instalaron diálogos en febrero para superar medio siglo de conflicto armado.

Con las negociaciones con el ELN, el gobierno busca la "paz completa" tras la firma en noviembre de un histórico acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal y más antigua guerrilla del continente.

Este mismo martes, el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, afirmó que los ataques de las últimas semanas del ELN "dificultan enormemente" la dinámica de las conversaciones que se desarrollan en Ecuador.

"Infortunadamente, el ELN sigue cometiendo delitos, desafueros, atentados sobre todo contra la población civil no combatiente, lo cual dificulta enormemente la dinámica del proceso, porque nosotros evidentemente no vamos a negociar por negociar", dijo Restrepo en entrevistas radiales.

El diálogo con el ELN, como ocurrió en su momento con el de las FARC, se desarrolla en medio del conflicto en Colombia, aunque ambas partes han declarado que buscan encaminarse hacia un alto al fuego bilateral.

"No nos vamos a dar por amedrentados en la mesa (de diálogos) con estos hechos terroristas, ni vamos a firmar un cese al fuego precipitado y mal hecho, al cese al fuego se llegará pero cuando las condiciones estén dadas", añadió.

Ahora "no es el momento porque primero tienen que dar ellos (el ELN) muestra de desescalamiento" y "tienen que sobre todo dejar de atentar contra población civil", subrayó.

En las últimas semanas, el ELN ha ejecutado un atentado con bomba en Bogotá, varios ataques a infraestructura petrolera y ha sido señalado también por las autoridades de varias muertes, entre ellos la masacre de cinco personas y el desplazamiento de otras 52 el fin de semana en el noroeste del país.