Dos muertos y tres heridos en enfrentamiento de FARC y Clan Úsuga en El Bagre

Foto: Parque principal de Puerto López, corregimiento de El Bagre (Antioquia), donde se enfrentaron las Farc y el Clan Úsuga. En la zona viven unos 4 mil pobladores. Tomada de Alcaldía de El Bagre.

El terror volvió a Puerto López, un corregimiento ubicado a 32 kilómetros -en un tramo que se hace en 90 minutos de recorrido en auto- del municipio El Bagre (Antioquia).

Helicópteros de la Fuerza Áerea Colombiana (FAC), según un concejal del municipio, sobrevuelan la zona para hacer frente a los supuestos integrantes de las Farc que irrumpieron en el casco urbano de Puerto López la mañana de este lunes.

El hecho ocurrió a las 9:30 de la mañana. Según las versiones que recibieron las autoridades, hombres armados de esa guerrilla se enfrentaron a miembros del Clan Úsuga en el parque principal del corregimiento, muy cerca de la inspección de Policía donde “a veces hay presencia de la Fuerza Pública”, aseguró un concejal del municipio.

"Supe por informe de la inspectora de Policía que a las 9:30 de la mañana las Farc entró al sector urbano del corregimiento y tuvo un combate con el Clan Úsuga", relató José Antonio Serpa, secretario de Gobierno de El Bagre.

Según el funcionario, en el corregimiento de Puerto López hay presencia de varios grupos al margen de la Ley que se están peleando todo el territorio: están el ELN, las Farc y la Bacrim.

En la acción de los hombres que se identificaron como integrantes de esa guerrilla fueron asesinadas dos personas que son señaladas de integrar la banda criminal Clan Úsuga; uno de los muertos fue identificado parcialmente como alias el Mono, el otro no ha podido ser identificado. Además, tres civiles que no hacían parte del enfrentamiento armado resultaron lesionados.

Los heridos fueron atendidos inicialmente den el Hospital Nuestra Señora del Carmen y los cadáveres fueron trasladados a la morgue municipal.

De inmediato, las autoridades se reunieron para hacer frente a la situación y tratar de evitar una crisis humanitaria como la ocurrida en enero (Ver tambien: Por miedo más de 600 desplazados de El Bagre no quieren retornar a sus tierras).

"Me reuní con el comandante del Batallón Energétivo Vial de El Bagre y con el comandante de Policía. Les marqué lineamientos para taponar las entradas del municipio, donde podamos controlar entrada de los delincuentes de las Bacrim que fueron desalojados de Puerto López", relató el secretario de Gobierno.

La situación es tan grave en la población que, según un concejal, un vehículo que sirve como ambulancia y se identifica con una bandera de misión médica, porque no existe una, fue atacado a tiros por los armados. Sin embargo, se desconoce el autor.

También, un concejal no pudo asistir a la sesión de ese organismo por temor a movilizarse de Puerto López a el casco urbano de El Bagre.

"La comunidad tiene una zozobra, está muy indginada. De hecho, se creía que esas cosas no iban a volver a pasar en el corregimiento", dijo el funcionario, por eso se protege su identidad.

Sobre los motivos de la confrontación, el funcionario se cuidó de dar razones, pero manifestó: "¿Qué se pelea en Colombia? Se matan hermanos contra hermanos y cada departamento tiene una problemática. Acá somos una zona minera... Hay antecedentes de que hubo cultivos ilícitos y todas esas bandas sobreviven en esas partes donde puedan tener algún interés".

Y es tal el temor, que el funcionario aseguró que hay imágenes de la confrontación circulando por la red social whatsapp entre los habitantes de El Bagre, pero que él no se atreve a compartir alguna: "Todo lo que uno diga, los actores lo castigan fuerte; cualquier comentario. Uno está muy frágil".

Este enfrentamiento se da en medio del pedido que han hecho las Farc desde Cuba, donde se desarrolla el proceso de paz con el Gobierno nacional, de que se desmantelen los grupos paramilitares, entre ellos el Clan Úsuga.