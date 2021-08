Dos niños resultaron con el mismo número de registro civil: ¿Quiénes son los responsables?

Un bebé que nació hace dos meses no ha podido ser afiliado a los servicios de salud, esto debido a que su número de registro civil ya lo tiene otro recién nacido. La EPS a la que pertenecen los padres aseguró que pese a que su hijo tiene los documentos en regla era imposible afiliarlo con ese número.

Con 8 semanas de nacido, Juan Esteban ya enfrenta su primer problema en la vida, desde que nació no ha podido ser afiliado a la EPS de sus padres para recibir servicios de salud. Inexplicablemente el número de su registro de nacimiento ya lo tiene otro bebé que meses atrás había sido afiliado a otra EPS, Compensar.

"Al parecer hay un problema de duplicidad de identidad. El número de registro de mi hijo aparece en la base de datos del ADRES a nombre de otro niño, razón por la cual mi hijo no ha podido ser atendido por el médico en citas ni vacunas", comentó Diana Castro Fonseca, madre de Juan Esteban.

Diana asegura que ha golpeado todas las puertas posibles y que nadie le brinda una solución.

“No he recibido respuesta oportuna ni por parte de Compensar ni por parte de Famisanar. Yo elevé el caso al ADRES. Me dice que ellos toman la información que les envían las EPS. Famisanar me dice que es Compensar el que tiene que arreglar el tema porque son ellos los que tienen ese afiliado”, sostuvo.

Famisanar informó por escrito a los padres de Juan Esteban que con el número de registro civil de su hijo ya había otro niño afiliado.

ADRES es la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social del Ministerio de Salud, que tiene un listado general de afiliados a las EPS y allí encontraron la inconsistencia.

Noticias Caracol consultó en Compensar (donde fue afiliado el primer niño), e informó que ya se había comunicado con Famisanar para que empezara a recibir todos los servicios de salud.

"El niño ya está activo y puede gozar de servicios por parte de Famisanar. Así mismo se le informó a la madre del menor de Compensar, quien no tenía conocimiento de la duplicidad del documento. La señora se dirigirá a la registraduría", se puede leer en el comunicado.

En medio de solicitudes, cartas y reclamos por parte de los padres de bebé, se logró establecer con estos documentos que la falla no estuvo en las EPS ni en el ADRES, sino en la Registraduría que asignó el mismo número de registro civil a dos niños; el primero nacido en 2019 y el segundo a otro menor que nació 6 meses después.

Noticias Caracol ha solicitado varias veces una explicación sobre lo sucedido a la Registraduría y sobre la solución al problema, pero aún no se ha obtenido respuesta.