Dos problemas preocupan a Pereira: informalidad laboral y consumo de drogas entre jóvenes

Si bien los índices de empleo en la ciudad son bajos, el trabajo sin seguridad social alcanza un 51%. Vendedores ambulantes se quejan de que no pueden laborar.

La Perla del Otún está ubicada en el corazón del Eje Cafetero; de los más de 470 mil habitantes, el 85% vive en la zona urbana.

“Me preocupa la situación económica para nosotros, las personas de bajos recursos, porque a uno de vendedor ambulante no lo dejan trabajar y eso es un problema”, asegura un trabajador informal.

Y es que en la capital de Risaralda, aunque se tiene una baja cifra de desempleo, la informalidad alcanza el 51%.

Mauricio Vega, presidente de la Cámara de Comercio de Pereira, se enfoca en lo positivo: “ya logramos pasar de ser la ciudad con más alto índice de desempleo en el país, 24%, a ser una de las que menos índice de desempleo con 8,5%. El año pasado fue una de las que más empleo generó”.

Por otro lado, en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal se presentan los mayores índices de consumo de drogas. Algo que alerta no solo a las autoridades.

La inseguridad para sus habitantes sigue siendo el dolor de cabeza. A pesar de que en el área metropolitana se ha presentado una reducción del 32% en el hurto común y 38% en los homicidios.

“La percepción de inseguridad tiene que ver con los hurtos, pues los homicidios han bajado”, asegura Juan Pablo Vélez, coordinador de Pereira Cómo Vamos.

Según esta organización, la capital risaraldense estuvo por muchos años en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, lista de la que ya salió.

