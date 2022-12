Drama de ser ‘mula’: hombre capturado con 150 capsulas de coca en su cuerpo era realmente una mujer

Cuenta que le cortaron el cabello e incluso la sometieron a cirugías antes de transportar la droga a Europa. Esta es su historia.

Agentes antidrogas le hicieron seguimiento a un hombre que abordó un vuelo en Cali con destino a Europa.

El avión hizo una escala en Bogotá, donde los investigadores de la Policía Antinarcóticos lo interceptaron. El sujeto se identificó como Camilo, pero en su cédula aparecía un nombre femenino.

Durante la requisa, el sospechoso hizo dos impactantes confesiones: que era una mujer y que su estómago y sus partes íntimas estaban repletas de cápsulas con cocaína.

“Cuando es descubierta y es perfilada por los policías muestra sus dudas en la procedencia de los pasajes, con incoherencias en respuestas”, aseguró el coronel Julio Triana Vergel, jefe del grupo de control aeroportuario.

De inmediato, la mujer fue trasladada a un hospital donde logró expulsar cerca de 150 capsulas.

Ya recuperada, le contó a Noticias Caracol por qué se prestó para cargar droga.

“Porque no quería depender más de mis padres, tenía muchas cosas en mente, necesitaba dinero”, dijo la mujer, quien pidió que se le reservara su identidad.

Así mismo relató cómo fue reclutada:

“Un conocido me planteó lo que estaban pagando. La verdad me pareció demasiada plata, me dejé llevar por la ambición y la necesidad. Me dijo (el conocido) que las cosas iban a seguir muy bien, que pensara que iba a tener la posibilidad de cumplir sueños”, añadió.

También revela que le prometieron acompañarla siempre. “Me pareció algo muy fácil como me lo pintaron”, señaló.

Sostiene que tras aceptar ser ‘mula’ le cortaron su cabello, le hicieron cirugías y le entregaron documentos de identidad falsos.

“Inclusive, me cambiaron el color de la maleta, algo que me pareció muy extraño. Creo que cayó la de poquita droga para poder subir algo más grande”, resalta.

Las autoridades, por su parte, investigan a fondo el caso.

“Realmente es una modalidad reciente que existe en aeropuertos internacionales”, afirmó el coronel Julio Triana Vergel, jefe del grupo de control aeroportuario.

La detenida aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes.

“No se dejen enredar porque estamos arriesgando la vida de nosotros. Por la felicidad de un joven de coger dinero, termina accediendo a hacer esas cosas, no vale la pena hacerlo”.

La joven de 25 años enfrenta una condena de hasta 10 años de prisión.