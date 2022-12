Drama de una mujer que lleva nueve años huyendo de su expareja porque, según ella, quiere matarla

Gloria Zapata ha recorrido varias ciudades de Colombia para alejarse del hombre que la sometió a brutales agresiones.

“Yo vivía con mucho temor porque él llegaba con amenazas, que me iba a matar”, asegura Gloria Zapata.

Además, comenta que denunció dos veces antes la Fiscalía, pero no encontró ayuda. Sin embargo, Fiscalía argumenta que archivó el proceso porque no pudo encontrar a la mujer, quien no ha podido permanecer en un lugar estable por miedo.

Según el más reciente informe de Medicina Legal sobre violencia de género, durante 2016 se presentaron 49.712 casos de violencia intrafamiliar contra la mujer.