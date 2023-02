Drama del matrimonio infantil en Colombia: 3.400 niñas al año terminan en esta clase de uniones

Miles de niñas en Colombia acabaron en uniones tempranas antes de los 14 años, según un informe de la Unicef . Detrás de este fenómeno olvidado del matrimonio infantil, y que ha pasado silencioso en los últimos años en el país, hay unas cifras aterradoras.



“Yo fui vendida con 13 años, yo tenía 13 y el señor tenía 25 años. Yo tuve a mi bebé de 14 años, a esa persona nunca la quise, fui maltratada por su mamá, por su familia, porque me llamaban a las dos o tres de la mañana a moler maíz y me enviaban a vender una caja de huevos cocidos”, relató Claudia, joven que vivió ese drama.

El testimonio de esta joven refleja una realidad oculta en Colombia, la del matrimonio infantil.

Y es que el caso de Claudia no es único, según el DANE, entre 2010 y 2020 se registraron 34.000 casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años, todos ellos relacionados con la convivencia de las pequeñas con hombres. Es decir, en promedio, cada año 3.400 niñas terminan en una relación que se puede considerar un matrimonio infantil.

La mayoría de los casos se dan en La Guajira, Chocó, Amazonas y Vichada, regiones donde coinciden la pobreza, falta de oportunidades y factores culturales.

“La mejor opción no es casarse con una persona de su misma edad, sino alguien mucho más grande, porque también pareciera que en un hombre adulto va la idea de que hay protección, de que va a haber una mejor posibilidad de subsistir, de que los medios materiales van a ser cubiertos para ellas”, manifestó Andrea Tague, oficial de género y desarrollo de Unicef.

Según los datos, el 23% de los matrimonios en Colombia es con menores de edad, lo que ubica al país en el puesto número 20 en el mundo con más casos de estas uniones, de acuerdo con Unicef, que además implican violencia sexual, explotación, una niñez perdida y embarazos, que en muchos casos son la causa de las uniones.



“Apenas quedé embarazada, me fui a vivir con él porque mi mamá tomó la decisión de que me fuera. Pero yo no quería, porque no quería tener marido todavía”, contó Diana, otra joven que atravesó ese drama.

“La pregunta es ¿esa niña no ha tenido acceso a conocer sus derechos, a oportunidades de educarse y estudiar, a oportunidades de conocer cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos? Uno de los derechos sexuales y reproductivos es decidir si quiero tener relaciones sexuales o no, si quiero casarme o no, si quiero tener hijos o no”, añadió la oficial de género y desarrollo de Unicef.

Las consecuencias de este drama infantil no solo se viven cuando ocurren, sino que se mantienen toda la vida.

Por su parte, Andrés Fernández, psicólogo clínico, sostuvo lo siguiente: “La niña como tal no tiene un sentido de pertenencia, tiene muy baja autoestima, no tiene una identidad real porque está siendo gobernada por su esposo, por su cónyuge, y el niño que crece bajo esta ideología también es un tipo de violencia que se le está enseñando a ejercer y, sobre todo, que como viene de generación en generación crecen mucho bajo presión”.

En Colombia se permite el matrimonio con mayores de catorce años con permiso de los padres. Pero la preocupación para los expertos es que estas leyes perpetúen la violencia contra los menores de edad.

Sin embargo, Unicef ve con esperanza en los cambios que se impulsan en materia de oportunidad y de acceso a la educación.