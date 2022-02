Drama tras derrumbe en Risaralda: mujer perdió a 2 seres queridos y 2 más terminaron en la clínica

Gloria Amparo Franco Quintero, quien, en medio de angustia, espero varias horas en la entrada de urgencias del hospital San Jorge de Pereira para saber del estado de su hermano, dijo que nunca pensó que el derrumbe del que le dieron la noticia a través de una llamada hubiera caído sobre la casa de su familia.

"Yo vivo en el Parque Industrial, yo venía para la casa, me llamaron y me informaron de que ellos estaban, se había venido una avalancha, pero nunca me imaginé que fuera en esa casa", afirmó.

Aseguró que la casa la habitaban cuatro personas adultas de su familia.

"Mi papá y mi tío, los dos fallecieron”, indicó Gloria, al anotar que aún no sabe del estado de su hermano, atendido en el hospital San Jorge, y que su mamá se encuentra “estable” y “con muchos traumas” en otro centro asistencial.

Su hermano es uno de los 13 heridos que permanecen en el hospital San Jorge, mientras que en la clínica Los Rosales, ubicada en el centro de Pereira, fueron recibidos 8 pacientes.

"Uno de ellos lamentablemente falleció, una paciente está siendo atendida en la unidad de cuidado crítico, tenemos pacientes con heridas leves, en total 4, y 2 pacientes que están en observación", señaló Juan Carlos Montenegro, coordinador de urgencias de Los Rosales.

Entretanto, el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, indicó que, "de los 34 heridos, se han intervenido quirúrgicamente, con severidad, 4 de ellos” y “se encuentran en proceso de recuperación”.

En las próximas horas se determinará a qué otros hospitales podrían remitir los pacientes críticos que dejó el derrumbe de este martes, 8 de febrero de 2022, entre los municipios de Dosquebradas y Pereira y en el que murieron al menos 16 personas. Además, hay desaparecidos.

