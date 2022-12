Drogan a sacerdote de Aranjuez y le roban pertenencias de la casa cural

Autoridades investigan para dar con los delincuentes que drogaron a un sacerdote y le robaron el dinero y sus pertenencias en la casa cural de la parroquia Jesús Buen Pastor, de Aranjuez, en el nororiente de Medellín.

El padre Carlos Adolfo Granada, párroco de la iglesia, asegura que no recuerda nada, que cuando despertó estaba en el hospital.

“Me encontraron amordazado en el quinto piso y en la clínica el medico dijo que me dieron a beber estas drogas que soplan o algo… No sé”, cuenta Carlos.

Los delincuentes supuestamente le dieron escopoliamina y le robaron cuatro millones de pesos en dinero y joyas.

El padre asegura que extrañamente los delincuentes no se llevaron los vasos sagrados llamados cáliz, que también son de alto valor.

Mientras que las autoridades en Medellín investigan este caso, en Marinilla en la parroquia Juan Pablo II, donde estuvo la reliquia del santo papa los ladrones se llevaron varios elementos.

“Venimos adelantando con la comunidad del sector un trabajo para tratar de ubicar la persona que se habría hurtado uno de los parlantes de este equipo de sonido de esa parroquia”, dijo el coronel Ramiro Riveros.

Los feligreses están preocupados porque ni las iglesias se salvan de la delincuencia y piden respeto por lo sagrado.